Dinslaken: Ladenöffnung: samstags bitte länger

Dinslaken Stadt startet Initiative für einheitliche Geschäftszeiten in der Innenstadt.

Der Einzelhandel ist stetig im Wandel. Auch die Dinslakener Innenstadt ist in Bewegung. Die vielen privaten und öffentlichen Investitionen werden durch eine aktive Händlerschaft begleitet. Dabei präsentiert sich die Innenstadt mit einer kompakten Struktur und einem guten Branchenmix. In der Innenstadt kennt und trifft man sich. Doch es ist immer etwas zu tun. Ein Thema jeder Innenstadt sind dabei die Öffnungszeiten, die sich uneinheitlich präsentieren. Hier möchten die Geschäftsleute ansetzen. Ab sofort startet die Initiative "Öffnungszeiten Dinslaken 2018".

Hartnäckig hält sich in Dinslaken die Wahrnehmung, in der Innenstadt samstags ab 14 Uhr nicht mehr einkaufen "zu können". Dies führt dazu, dass die Dinslakener Kundinnen und Kunden die Innenstadt eher in den Morgenstunden besuchen oder in Teilen samstags direkt an Einkaufsorte fahren, bei denen Öffnungszeiten bis in die Abendstunden die Regel sind.