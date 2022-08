Dialog weiterhin erwünscht : Trassenverläufe für die L 4n werden geprüft

Dinslaken/Hünxe Straßen NRW bereitet sich auf zweiten Teil der Umweltverträglichkeitsprüfung vor. In der zweiten Jahreshälfte 2022 werden mögliche, sich aufdrängende Varianten für den Trassenverlauf erarbeitet und miteinander verglichen.

Der Landesbetrieb Straßen NRW bereitet sich auf den zweiten Teil der Umweltverträglichkeitsstudie zur Ortsumgehung Dinslaken L 4n vor. Erst zu diesem Zeitpunkt werden nach Mitteilung der Behörde Varianten zu möglichen Trassenverläufen geprüft. In diesem Kontext habe die Planungswerkstatt des Dialogforums wertvolle Impulse und Hinweise in die Planung eingebracht.

Ende Mai 2022 kam das Dialogforum L 4n gemeinsam mit Straßen NRW zu einer Planungswerkstatt zusammen. In einer intensiven Sitzung suchten und diskutierten die Mitglieder des Forums zusammen mit den Planenden von Straßen NRW nach möglichen Trassenverläufen für die geplante Landesstraße L 4n. Sowohl die externe Moderation durch die ifok GmbH wie auch umfangreiches Fachwissen der Expertinnen und Experten der Büros regio gis+planung und Hamann & Schulte hätten den Beteiligten zur Verfügung gestanden. Die Planungswerkstatt habe dabei schnell persönliche Betroffenheiten je nach Trassenverlauf aufgezeigt und ermöglichte es den Teilnehmenden aus den Kommunen Dinslaken und Hünxe, Verständnis für die jeweiligen Perspektiven der anderen zu gewinnen. Straßen NRW hat nach eigener Aussage in der Planungswerkstatt viele wichtige Hinweise und Ideen der Menschen vor Ort erhalten.

Für die L 4n besteht ein Planungsauftrag des Landes an den Landesbetrieb Straßen NRW. Um die Menschen vor Ort mit in die Planung einzubinden, wurde zu einem frühen Zeitpunkt der Planung das Dialogforum L 4n als informelles Gremium konstituiert. Es begleitet den Planungsprozess, wird umfänglich informiert und die Mitglieder können im direkten Austausch mit den Planenden Fragen und Anregungen geben. „Wir sind aktuell immer noch sehr früh in der Planung. Derzeit schaffen wir noch die Grundlagen für die anstehende Variantenentwicklung. Dabei hat uns das Dialogforum in der Planungswerkstatt bereits wertvolle Hinweise gegeben. Gleichzeitig ist uns wichtig, die Mitglieder transparent zum aktuellen Stand der Planung zu informieren,“ so Julia Gahl, Projektleiterin bei Straßen NRW. Straßen NRW will daher auch für die weitere Planung im Austausch mit dem Dialogforum bleiben.