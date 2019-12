Verein Dintown hat Dinslaken etwas zu geben : Dicke Spende durch Kneipen-Erfolg

Stellvertretend für die Vereinsmitglieder – insgesamt sind sie 14 Leute zwischen 23 und 40 Jahren – stehen hier in der Kutscherstube: Jörg Matzken und Maik Seehöfer (vorne v.l.) unter hinter der Theke Felix Krause und Tobias Böhme (v.l.). Foto: Zehrfeld

Der 14-köpfige gemeinnützige Verein Dintown betreibt die kleine Kneipe Kutscherstube am Rathaus. Jedes Jahr wird der Gewinn gespendet, und diesmal ist es mit 5000 Euro mehr denn je. Dahinter steckt nicht nur viel Arbeit.

Die 14 Mitglieder des Vereins Dintown, die ehrenamtlich die Kneipe Kutscherstube am Rathaus betreiben, haben ihren Jahresgewinn wie immer gespendet. 5000 Euro sind es 2019 geworden. Seit 2014, also seit nunmehr fünf Jahren, halten die Vereinsmitglieder Kneipe und Kulturprogramm in der Kutscherstube am Laufen. Die Spende aus 2019 fiel höher aus denn je.

Der Vereinsvorsitzende Tobias Böhme führt dafür zunächst ganz sachliche Gründe ins Feld: „Man merkt, dass der Ulcus nicht da ist und sich die Gastronomie hier in Dinslaken erstmal erholen muss.“ Was aber ebenfalls zu beobachten ist: Die Kutscherstube läuft glänzend, es ist eine Erfolgsgeschichte.

Info Für „Kinder in Not“ und „Frauen helfen Frauen“ Die Spende Die 5000 Euro teilen sich zwei Empfänger. Jeweils 2500 Euro gingen an „Kinder in Not“ (Projekt des Jugendamtes) und den Verein „Frauen helfen Frauen“ (betreibt unter anderem das Frauenhaus). In einem „normalen“ Jahr lag die Spendensumme bisher bei 3000 Euro. Auszeichnung 2015 erhielt der Verein Dintown für sein kulturelles und gemeinnütziges Konzept den Maria-Euthymia-Preis der Stadt Dinslaken, Die Kneipe Die Kutscherstube am Rathaus ist geöffnet Freitag und Samstag ab 20 Uhr.

Grund dürfte ihr besonderes Konzept sein. In der kleinen Kneipe im Burgturm des Dinslakener Rathauses gibt es an den Wochenenden immer wieder Kleinkunst, Kabarett und kleine Konzerte, Motto-Partys, DJ-Auftritte, Lesungen oder innovative Veranstaltungen. Dieser Kulturbetrieb ist weitestgehend unkommerziell: Für die Künstler gibt es keine feste Gage, es geht lediglich ein Hut rum. Tobias Böhme hat die Erfahrung gemacht, dass manche nach ihren Auftritten sogar diese Einnahmen ablehnen wollen: „Die machen das, weil sie Bock drauf haben“, sagt er.

Der Anstoß zur Kneipengründung sei vor fünf Jahren wohl der „Mangel an Alternativen“ gewesen, blickt er zurück. „Wenn die Leute in Dinslaken was unternehmen wollten, sind sie vielleicht nach Oberhausen gefahren.“ Heute kämen umgekehrt gelegentlich mal Leute aus Städten wie Duisburg oder Düsseldorf, um in die Kutscherstube zu kommen. Was die Vereinsmitglieder aber noch mehr als das bei der Sache hält, ist eine soziale Komponente.

„Wir wissen, dass wir hier einen Ort haben, an dem ganz viele Leute sich wohl und sicher fühlen“, sagt Tobias Böhme. Tatsächlich herrscht an den Kneipenabenden eine Atmosphäre von Offenheit und Miteinander. „Da sitzt der Stellvertretende Bürgermeister neben dem Mofa-Punker und noch ein Banker mit dabei“, sagt Böhme. Es gebe so viele Rückmeldungen von Leuten, die das toll finden. Er lacht: „Mittlerweile ist es schon so, dass wir ne Verantwortung haben, habe ich das Gefühl.“

Den Betrieb so zu stemmen ist allerdings viel Arbeit. Alle 14 Vereinsmitglieder sind in Vollzeit berufstätig, viele im sozialen Bereich, sie sind zwischen 23 und 40 Jahre alt, viele haben Familie. Sie haben zwar einen großen Zusammenhalt, weil alle zu einem Freundes- und Familienkreis gehören. Trotzdem: „Das ist schon anstrengend, wenn man zu der Vollzeitstelle mit Mehrarbeit dann hier auch noch acht bis zehn Stunden Zeit verbringt pro Schicht“, stellt Tobias Böhme fest.

Und damit ist dann nur der Ausschank an den Wochenenden gemeint. Hinzu kommt die gesamte Organisation: Einkauf, Papierkram, Abfall- und Pfandentsorgung, Reparaturen, das Buchen der Künstler, Info-Arbeit in den sozialen Netzwerken, aufbauen, aufräumen. Die „Dintowner“ verteilen das alles untereinander so, wie sie es neben Job und Familie eben stemmen können.

Besondere Ziele hat der Verein für 2020 eigentlich nicht. So, wie alles läuft, ist es gut, finden die Aktiven. Das Kulturprogramm ist ohnehin ständig im Wandel, und das soll es auch sein.

Dabei sei man immer offen für Vorschläge, betonen die Organisatoren. Vieles gehe auf Inspiration durch Gästen und Freunde zurück. So wie das Bier-Tasting, das gelegentlich stattfindet. Oder die „Nerd-Night“ alle zwei Wochen: Dabei halten Leute Referate über ihr Steckenpferd. Pilze sammeln im Ruhrgebiet, Nähen und Sticken, Horrorfilme oder Wellenreiten auf Knien – was immer es ist, es kommt gut an.

Wer selbst mit irgendetwas vor Publikum auftreten möchte oder sonst eine Veranstaltungsidee hat, ist eingeladen, sich zu melden. Ansonsten denke man derzeit über „Mädels-Abende“ nach, über Karaoke-Veranstaltungen und vor allem über einen „Elternabend“. Der Ansatz: „Wenn Leute ihre Eltern mitbringen, gibt es ein Freigetränk.“ So kommen die Generationen mal an einen Tisch.