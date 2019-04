Auszeichnung im Juni : Mühlenmuseum als Herzensangelegenheit

Dinslaken Die Hiesfelder Wind- und die Wassermühle gehören zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Dinslaken, die von vielen Besuchern besichtigt werden. Kurt Altena setzt sich seit Jahrzehnten für den Erhalt der beiden Wahrzeichen ein.

Die Wassermühle , die auch das Mühlenmuseum beherbergt, liegt am Rotbach, gegenüber von Haus Hiesfeld, in unmittelbarer Nähe des Freibades. Sie ist jeweils sonntags von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Die Turmwindmühle hat ihren Standort an der Sterkrader Straße. Sie ist von Mai bis September am ersten Samstag des Monat von 11 bis 13 Uhr geöffnet.

Es kam zu einem Treffen mit dem Landeskonservator in Köln, bei dem es um den Erhalt der Windmühle ging. Das Gespräch verlief erfolgreich, wie sich Kurt Altena erinnert. Das historische Gebäude wurde unter Denkmalschutz gestellt und damit waren die Pläne, es in die Eifel zu verfrachten, hinfällig. Damals entdeckte Kurt Altena sein Herz für die Dinslakener Mühlen. „Sie haben es mir einfach angetan“, sagt der 89-Jährige, der im November seinen 90. Geburtstag feiert. 1976 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Hiesfelder Mühlenvereins, dessen Vorsitzender Altena seit 1982 ist.

Anfänglich kümmerte der Verein sich nur um die Turmwindmühle. Erklärtes Ziel war es, sie zu restaurieren, als technisches Baudenkmal zu erhalten und der Bevölkerung zugänglich zu machen. Irgendwann meldete sich dann der damalige Stadtdirektor Jupp Schmitz beim Mühlenverein. Lobend stellte der Dinslakener Rathauschef fest, dass der Verein das mit der Windmühle doch ganz gut hinbekommen hätte und fragte an, ob der Verein sich vorstellen könnte, sich auch um die Wassermühle zu kümmern. „Natürlich konnten wir das“, berichtet Kurt Altena. Der Verein übernahm also auch die Wassermühle, bestehend aus dem Hauptgebäude mit dem Mühlenbetrieb sowie den als Fachwerkhaus gebauten Lagerschuppen.

Mit der Übernahme der Wassermühle benannte der Verein, der als Förderverein Windmühle Hiesfeld gegründet worden war, sich in Mühlenverein Hiesfeld um. Kurt Altena und seine Mitstreiter brachten die Wassermühle in Schuss und schafften es auch, dass das Wasserrad sich wieder drehte. Im Hauptgebäude richtete Altena das Mühlenmuseum ein, das sich längst zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt hat. „Wir erwarten den 300.000. Besucher“, freut sich der Vereinsvorsitzende über das Interesse der Menschen, die von Nah und Fern anreisen. Gruppen, Schulklassen und Einzelbesucher zieht es nach Hiesfeld, auch Besucher aus dem benachbarten Ausland sind dort immer wieder anzutreffen.

Der Bestand wurde kontinuierlich ausgebaut und erweitert, inzwischen ist die Zahl der Exponate auf über 60 angewachsen. „Einige Ideen für das Mühlenmuseum habe ich mir in Gifhorn abgeschaut“, berichtet Altena, der 40 bis 50 Mal in dem Mühlenmuseum in Niedersachsen gewesen ist und dort Anregungen erhielt.

In Hiesfeld ist beispielsweise das Modell einer chinesischen Kaolin-Mühle zu bewundern. Das Original steht am Fluss Chindetze. In dieser Wassermühle wird das Kaolin bearbeitet, das zur Herstellung von Pozellan verwendet wird. Neu in die Sammlung des Hiesfelder Mühlenmuseums wurde eine Bockwindmühle aufgenommen. Bei diesem Mühlentyp steht das gesamte Mühlenhaus auf einem dicken Pfahl.