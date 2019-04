Arbeiten dauern bis Mai an : Stadthalle: Kupferplatten werden demontiert

Arbeiten dauern bis Mai an

Dinslaken Nach Sanierung soll der Bühnenturm mit schimmerndem Metall und Photovoltaikplatten verkleidet sein.

So entblößt war die Stadthalle seit ihrem Bau vor 46 Jahren nicht. Aktuell werden die Kupferplatten abgenommen. Die Arbeiten werden nach Auskunft des Dinslakener Stadtsprechers Marcel Sturm bis Mai andauern.

Für die Demontage der Platten wurde ein Gerüst aufgestellt, ein Kran steht vor dem Gebäude. Die Fassadenplatten aus Kupfer gehen – das hat bereits die Ausschreibung vorgesehen – in das Eigentum des Abbrechers über, so Marcel Sturm.

Die Kupferplatten waren das Markenzeichen der Kathrin-Türks-Halle. Sie verkleideten den rund 20 Meter hohen Bühnenturm des Gebäudes und trugen der Halle in ihrer Anfangszeit den Namen „Kupferhütte“ ein. 10,8 Millionen Mark hat der Bau der Halle damals gekostet – pünktlich zum 700-jährigen Stadtjubiläum 1973 war sie fertig. Im Laufe der Zeit sind die Kupferplatten grün angelaufen, mussten zuletzt bei Stürmen gesichert werden. Sie waren schlichtweg „marod“, wie Architekt Wolfgang Mairinger vom Büro Blocher und Blocher bei einer Infoveranstaltung gesagt hat. Auch die Stadthalle selbst hat ihre Glanzzeiten klängst hinter sich gelassen: Die gute Stube Dinslakens ist seit Ende des Jahres 2015 geschlossen. Wegen Brandschutzmängeln musste das Haus spontan dicht gemacht werden — Folge eines „deutlichen Investitionsstaus“, so die Stadt Dinslaken.

Seit August 2018 läuft die Sanierung. Zuerst wurde „entkernt und entrümpelt“, wie Walburga Wüster es formulierte. Sie ist Leiterin der stadteigenen Prozent GmbH, die mit der Sanierung betraut ist. Bei der Schadstoffsanierung mussten PCB und Asbest entsorgt werden. Im Mai starten die Rohbauarbeiten in der Halle, zuvor wird die Baustelle eingerichtet. Los geht es am künftigen Mehrzweckraum: In dem Bereich wird die Bodenplatte erstellt.