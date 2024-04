Kulturrucksack Filme drehen, Instrumente bauen und eine Skulptur erschaffen

Die einzelnen Angebote: Der DJ Mixperience Workshop, in dem es um moderne Musikproduktionen geht, findet am 10., 11. und 17. Mai im städtischen Jugendzentrum am Baumschulenweg statt.

– In der Rockschule schreiben die Teilnehmer mit dem Musiker Cesare Siglarski einen Song über ihre Heimatstadt Dinslaken. Dieser Workshop findet am 29. Mai, 6., 12., 19. und 26. Juni sowie am 3. Juli im ND-Jugendzentrum an der Beethovenstraße 6 statt.

– Kreativ werden die Teilnehmenden des Nähmaschinen-Workshops. Genäht wird am 29. Juni oder am 9. November in der Stadtbibliothek an der Friedrich-Ebert-Straße.

– Bei „Hip-Hop Live“ können Musiker und Musikerinnen mitmachen, die Spaß daran habe, mit anderen zusammen Hip-Hop-Musik zu machen. Mit von der Partie sind auch junge Texter und Sänger, die mit einer Band ihre eigenen Texte vertonen möchten. Dieser Workshop findet vom 8. bis 12. Juli im Dachstudio der Stadtbibliothek statt.

– Handletteríng steht am 10. Juli oder am 11. Oktober auf dem Programm. In diesem Workshop, der in der Stadtbibliothek veranstaltet wird, werden Postkarten hergestellt.

– Medientechniken werden in einem Seminar vom 15. bis 19. Juli vermitteltt, das im Ledigenheim Lohberg über die Bühne geht.

–. Kubanische Holztrommeln werden in einem Seminar gebaut. Die Werkstatt dafür befindet sich vom 12. bis 16. August im städtischen Jugenzentrum P-Dorf am Baumschulenweg.

– In dem Foto-Workshop „Lightpainting“ werden mit Hilfe von UV-Licht und verschiedenen Projektionen außergewöhnliche Portraits aufgenommen. Dies Angebot findet am 15. und 16. August im Dachstudio der Stadtbibliothek statt.

– Im Workshop „Junge Bildhauer“ erschaffen die Teilnehmenden in den Räumen der Stadtbibliothek eine eigene Skulptur. Die jungen Künstler kommen am 7., 14., 21. und 28. September zusammen.

– Wie man Filme mit Greenscreen dreht, erfahren die Teilnehmenden des Workshops, der am 17. Oktober in der Kinder- und Jugendbibliothek der Zentralbibliothek in Duisburg stattfindet.

– Ein Abstecher in die Welt der Pen & Paper-Rollenspiele steht für den 10. Oktober auf dem Programm. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek in Dinslaken.

– Donnertrommeln, mit den gruselige Geräusche für Halloween erzeugt werden können, werden am 26. und 27 OKtober im Museum Voswinckelshof gebaut.

– Ein Strick-Workshop komplettiert das Angebot. Er findet in der Stadtbibliothek statt und zwar am 2., 16. und 30. November sowie am 14. Dezember.