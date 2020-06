Dinslaken : Kulturrucksack geht in die nächste Runde

Kulturrucksack geht in die nächste Runde

Dinslaken Abwechslungsreiches Programmangebot. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Anmeldeformular unter www.dinslaken.de/kulturrucksack. Dort sind auch ausführliche Beschreibungen zu allen kostenfreien Angeboten im Jahr 2020 (auch nach den Sommerferien) aufgeführt.

Auch dieses Jahr wird in Dinslaken wieder der Kulturrucksack mit Kunst, Kultur und Kreativem für junge Menschen im Alter von zehn bis 14 Jahren gepackt. In der ersten Woche der Sommerferien (29. Juni bis 2. Juli, 11 bis 13 Uhr) heißt es „Auf hoher See“. Die Duisburger Künstlerin Angela Schäfer begleitet im Dinslakener Dachstudio Experimentierfreudige vier Tage lang auf einer kleinen „Schiffsreise“. Zarte Nixen und wilde Seemänner werden aus Draht, Papier und Kleister hergestellt.

Auf der Dinslakener Trabrennbahn öffnen sich in der dritten Ferienwoche (12. bis 19. Juli, 10 bis 15 Uhr) die Türen für alle Hip-Hop-Fans. Unter der Überschrift „4 Elements“ finden vier Kurse parallel und räumlich getrennt statt. Breakdance, Rap, DJing oder Graffiti – alles kann ausprobiert werden und wird dann intensiv erarbeitet. Das Team um Kolja Vorthmann hat schon einmal mit Dinslakener Jugendlichen gearbeitet und freut sich auf eine Wiederholung.

Freizeit in Viersen

Freizeit in Viersen : Sommerleseclub steht allen offen

Viel Programm in den Ferien für junge Straelener

Jugend in Straelen

Jugend in Straelen : Viel Programm in den Ferien für junge Straelener

Museum Goch bietet in den Ferien Workshops an

Zeitvertreib für Kinder und Jugendliche : Museum Goch bietet in den Ferien Workshops an

Da Dinslaken mit Duisburg beim Kulturrucksack NRW zusammenarbeitet, gibt es auch einen Kooperationsworkshop in Duisburg. In der Cubus-Kunsthalle findet in der zweiten Ferienwoche (6. bis 10. Juli, 10 bis 16 Uhr) das Projekt „Zeitsprung“ statt. Hier können die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und unter der Anleitung von Peter Eisold einen eigenen Science-Fiction-Film mitgestalten.