Landwirtschafts-Verband warnt vor „Kulikitaka“ : Kühe erschrecken als Video-Trend

Eine Kuh auf der Weide. Immer öfter werden die Tiere erschreckt, daraus entstehen Videos. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Niederrhein Bauern sind entsetzt über „Kulikitaka“-Filme im Netz, in denen Menschen zu sehen sind, die Tiere in Panik versetzen. Besonders oft geht es um Kühe. Der Landwirtschaftsverband appelliert an den Menschenverstand.

Von Sebastian Latzel

Die Videos beginnen immer nach dem gleichen Schema. Zu den Klängen des spanischen Songs Kulikitaka von Toño Rosario ist eine Person zu sehen, die sich vor Kühen, Pferden, Hunden oder Katzen aufstellt, erst den Kopf senkt, dann nacheinander den linken und rechten Arm hebt und schließlich mit beiden Armen wild fuchtelnd losrennt, um die Tiere in Panik zu versetzen.

Unter Hashtags wie „scaringacow“ und „kulikitaka“ oder der Beschreibung „Funny Ghost Scare“ (etwa „lustiges, gespensterhaftes Erschrecken“) kursieren bereits zahlreiche Videos im Internet. Seit April ist das offenbar der neueste Schrei auf „Tiktok“, einem Videoportal im Internet. Besonders oft werden neuerdings Kühe Opfer dieses Video-Wettstreits, der nach dem eingesetzten Song „Kulikatika“-Challenge genannt wird.

INFO Landwirte-Protest per Video Protest im Netz Landwirt Georg Doppler hat vor wenigen Tagen seinem Ärger über die "Kulikitaka"-Challenge Luft gemacht und mit einem Video an Verstand und Eigenverantwortung appelliert.



Fragen „Was kommt als nächstes? Gibt es überhaupt noch Grenzen? Darf denn jeder alles tun?“, fragt der Landwirt.

Ein Trend, der die Landwirte auch in der Region entsetzt. Inzwischen haben diese Videos so weite Kreise gezogen, dass der Rheinische Landwirtschaftsverband reagiert hat. Er hat jetzt einen eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit gerichtet. „Sowohl die Tiere können dabei zu Schaden kommen, als auch die attackierenden Menschen“, so der RLV in einer Pressemitteilung, die er am Mittwoch verbreitete.

Durch das Geschrei könnten die Tiere in Panik geraten und durch Zäune brechen, im schlimmsten Fall sogar auf viel befahrene Straßen. Außerdem bestehe die Gefahr, dass trächtige Kühe nach dieser Aufregung Totgeburten erleiden.

Im Falle solcher Schäden empfiehlt der RLV den betroffenen Tierhaltern, konsequent zu sein. Alle Vorfälle sollten sofort bei der Polizei angezeigt und die Täter ermittelt werden.

Zudem kann aus dem vermeintlichen Jux schnell richtiger Ernst werden. „Wenn jemand Kuh und Bulle nicht unterscheiden kann, kann es umgekehrt sogar lebensgefährlich werden, wenn der Leitstier auf der Weide sich angegriffen fühlt, gleiches gilt für Muttertiere, die ihr Kalb verteidigen wollen,“ warnt der RLV.

Der Verband wundert sich ohnehin über diesen Trend. „Wir leben in einer Gesellschaft, die Respekt und Fürsorge für die Tiere und die Achtung des Tierschutzgesetzes erwartet, Kulikitaka dagegen bereitet den Tieren großen Stress.“ Jeder Mensch sollte sich von eingezäunten Weiden fernhalten. Dass ein Zaun errichtet sei, habe einen Grund, hebt der RLV hervor. Weiter gehöre es zu den guten Manieren und sozusagen zur „Hausordnung für die Weide“, seinen Müll selbst zu entsorgen.

So haben laut dem Landwirtschaftsverbande Bauern davon berichtet, dass sie vermehrt Blechdosen auf Kuhweiden vorfinden. Müll gehört nach wie vor in die Mülltonne und sollte nicht so einfach in der Natur entsorgt werden, sagen die Landwirte. Ob leere Energy-Drink-Aludosen, Styroporverpackungen von Fast-Food-Ketten, Zigarettenschachteln oder Flaschen – immer mehr Müll werde einfach achtlos weggeworfen. Dabei geht es nicht nur um Umweltverschmutzung, Tiere können sich durch diese Sachen ernsthaft verletzen, erklärt der Verband.