Kostenpflichtiger Inhalt: Kühe erschrecken als Video-Trend : Landwirtschafts-Verband warnt vor Challenge „Kulikitaka“

Eine Kuh auf der Weide. Immer öfter werden die Tiere erschreckt, daraus entstehen Videos. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Niederrhein Bauern sind entsetzt über „Kulikitaka“-Filme im Netz, in denen Menschen zu sehen sind, die Tiere in Panik versetzen. Besonders oft geht es um Kühe. Der Landwirtschaftsverband appelliert an den Menschenverstand.