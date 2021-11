Kanalbrücke Hünxe gesperrt : Ampelschaltung lässt Verkehr jetzt besser abfließen

Hünxe Die Geduld der Autofahrer, die das Nadelöhr an der Kanalbrücke Hünxe durchfahren mussten, wurde in der Vergangenheit auf eine harte Probe gestellt. Jetzt fließt der Verkehr dort besser ab.

Aufgrund der Sperrung der Brücke der L1 über den Wesel-Datteln-Kanal in Hünxe und des Ausbaus der Ampelkreuzung zu einem Kreisverkehr kam es in den vergangenen Tagen zu längeren Wartezeiten an der Baustellenampel. Wie die Gemeinde Hünxe mitteilt, wurde die Ampelschaltung mittlerweil optimiert. Autofahrer, die von der Autobahn kommen, können sich zweispurig aufstellen. Es gibt eine Spur für den Geradeausverkehr und eine für Rechtsabbieger. Dadurch fließe der Verkehr deutlich besser.