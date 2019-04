Objekte und Skulpturen : Platzmangel: Höpken verschenkt Kunst

Diese Figur mit Glas der Christuskirche sucht ein Zuhause. Foto: Schack

Dinslaken Der Dinslakener Künstler Rainer Höpken sucht ein neues Atelier. Nicht alle Werke, die er in den vergangenen Jahren geschaffen hat, werden darin Platz finden.

„Hiob“ hat den Kopf verloren. Wahrscheinlich geklaut. Auf jeden Fall steht das Objekt aus Holz und Stein zur Reparatur im Atelier von Rainer Höpken im Ledigenheim Lohberg. Wenigstens so lange der Dinslakener Künstler die vom Knappenverein ungenutzte Küche in der ersten Etage noch nutzen kann. Nach elf Jahren wurde sein Mitvertrag zum 30. Juni gekündigt. Nun ist Rainer Höpken auf der Suche nach neuen Räumen, in denen er arbeiten und seine Objekte und Bilder lagern kann. „50 Quadratmeter wären gut“, erklärt er. Und dies am liebsten in Lohberg, dem Ortsteil, dem er biographisch eng verbunden ist. Vielleicht käme das Maschinenhaus der Zeche in Frage?

Egal, wo es hingeht, fest steht, dass nicht alle Objekte, die Rainer Höpken in den vergangenen Jahren oft gezielt für lokale bis internationale Ausstellungen geschaffen hat, den Umzug überleben werden. „Ich werde mich von vielen Sachen trennen müssen“, erklärt Höpken. Denn oben im Atelier steht nur ein kleiner Teil seiner fertigen Werke und noch unbearbeiteten Objekte. Originale Schilder des ehemaligen Bergwerks Lohberg, Holz aus Österreich oder vom Rhein. „Kunst entsteht manchmal ganz profan. Du siehst etwas und machst was draus“. Sagt es und hält eine längliches und ein geschwungenes flaches Holzstück aneinander: „Schau mal, ein Vogel!“

Info Erinnerungsobjekte aus der Christuskirche Foto: Kazur, Jörg (jok) Der Künstler Rainer Höpken, Mitglied des Kulturkreises Dinslaken und des Kunstvereins Duisburg, ist seit 2005 mit zahlreichen Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen, besonders in kirchlichen Räumen, präsent. Seine Arbeiten In seinen Objekten, Skulpturen, Installationen und Fotografien greift Höpken oft das Thema Vergänglichkeit auf. Die Fundstücke, die er verarbeitet, spiegeln die Schönheit des Unbeachteten und Überflüssigen. Fundstücke aus der 2006/2007 abgerissenen Christuskirche (seiner Konfirmationskirche) finden sich in vielen seiner Objekte. Der Künstler schafft so sakrale Kunst im weitesten Sinne.

Einen Vogel schuf Rainer Höpken auch aus verbogenen Gittertreppen des Glockenturms der Christuskirche. Ein Glasstückchen aus der Glas/Beton-Ummantelung des 2006 abgerissenen Gebäudes setzte er als Auge ein. Höpken begleitete den Abriss, sammelte die Glasbeton-Elemente, durch die das Licht ins Kircheninnere schien und es an Sonnentagen geheimnisvoll erleuchtete. Den Kunstwerken, mit denen er sich kritisch mit dem Kirchenabriss auseinandersetzte, war 2009 in der Altstadt eine eigene Ausstellung gewidmet. Doch die letzten Jahre standen die Objekte in einem der zwei Kellerräume im Ledigenheim, die Höpken zusammen mit dem Raum in der ersten Etage gemietet hat. Und nun drohen sie, auf dem Sperrmüll zu landen. Abriss 2.0.? Beim Kulturforum am Donnerstag sprach Rainer Höpken Ronny Schneider an und der sagte sofort zu, sich für einen dauerhaften Verbleib des ein oder anderen Stücks im Evangelischen Gemeindehaus an der Duisburger Straße einzusetzen.

Gerne würde Rainer Höpken aber auch mit dem einen oder anderen Stück dauerhaft vor Ort an der Saarstraße an die Christuskirche erinnern: Da wäre die türblattgroße, von hinten beleuchtete Platte, in der originale Glasbeton-Elemente eine abstrakte, strahlende Figur bilden. Oder auch der bereits beschriebene Vogel als Wandobjekt. Geld möchte Rainer Höpken nicht dafür haben, lediglich eine Erwähnung auf einem kleinen Schild, das den Kontext von Kunst und Standort erklären würde. Ob in einem Schaufenster auf der Saarstraße 16, der gegenüberliegenden Neutor Galerie, oder vielleicht auch in deren Innerem.

