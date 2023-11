Am 3. Dezember in Voerde Kühlturm wird gesprengt – das sollte man wissen

Noch ragt er in den Himmel, der 165 Meter hohe Kühlturm des stillgelegten Steinkohlekraftwerks in Voerde. Doch nicht mehr lange: Am Sonntag, 3. Dezember (1. Advent) wird er gesprengt. RWE schafft damit Platz für neue Anlagen, in denen in industriellem Umfang grüner Wasserstoff erzeugt werden kann. Das zumindest ist die Perspektive des Kraftwerk-Areals, das früher der Steag gehörte.