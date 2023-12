Am 3. Dezember in Voerde Kühlturm wird gesprengt – das sollte man wissen

Das runde, 165 Meter hohe und an seiner breitesten Stelle 120 Meter im Durchmesser (an seiner dünnsten immer noch 80 Meter) messende Bauwerk soll zunächst leicht kippen und dann kollabieren, also in sich zusammenfallen. In den verbleibenden Tagen bis zum Sprengtermin werden laut RWE-Sprecher Olav Winter die Sprengladungen in die dafür vorgesehenen Löcher eingebracht.