Kraftwerk Voerde Kühlturm gesprengt – 165-Meter-Riese versinkt im Staub

Schon seit einigen Monaten ist der Rückbau des 2017 stillgelegten Steinkohlekraftwerks in Voerde-Möllen im Gange. RWE, seit 2021 Eigentümer des gesamten Areals, schafft damit Platz für neue Anlagen, in denen in industriellem Umfang grüner Wasserstoff erzeugt werden kann. Das zumindest ist die Perspektive des 60 Hektar großen Kraftwerk-Geländes, das früher großenteils der Steag gehörte.