Kraftwerk Voerde Kühlturm gesprengt – 165-Meter-Riese versinkt im Staub

Ein Knall, gefolgt von einer mächtigen Detonation: Der Kühlturm knickt leicht ein, dann fällt der runde Riese in einer gleichmäßigen Abwärtsbewegung in sich zusammen. Das letzte Drittel versinkt im aufsteigenden Staub. Wo eben noch ein 165 Meter hohes und bis zu 120 Meter im Querschnitt messendes Bauwerk aus Stahlbeton stand, ist Sekunden später nur ein Haufen Schutt übrig. Ein ziemlich großer Haufen: 25.000 Tonnen – das ist die vorab errechnete Menge. Den Schutt per Lkw wegzuschaffen wird zweifellos mehr Zeit in Anspruch nehmen, als den Turm zu Boden zu bringen.