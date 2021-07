In Dinslaken und Hünxe : Rotbach mit Hochwasser, kritische Lagen an Emscher und Lippe nach Regengüssen

Auch der Rotbach hat sich in seinem Bett breit gemacht. Das Foto zeigt die Stelle, wo er in der Altstadt die Kreuzstraße unterquert. Foto: as/A. Schreiner

Dinslaken/Hünxe Regen-Rückhaltebecken sind komplett gefüllt und müssen über Tage langsam geleert werden, Pumpen gelangten an ihre Grenzen. In den nächsten Tagen werden Deiche kontrolliert.

Durch den extremen und lang anhaltenden Starkregen war die Lage an Emscher und Lippe an verschiedenen Stellen kritisch. Dies teilten Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) am Donnerstagmittag mit. Hochwasserteams waren rund um die Uhr im Einsatz, nachdem die Niederschläge deutlich stärker ausgefallen sind als prognostiziert.

Der Scheitelpunkt des Hochwassers in der Emscher ist in der Nacht zu Donnerstag gegen Mitternacht erreicht worden. Kurz zuvor stand das Wasser an einigen Orten rund einen halben Meter unter der Deichkrone. Die Emschergenossenschaft bereitete schon die Sicherung des Deichs vor. Dies war dann allerdings doch nicht notwendig.

Die Hochwasserrückhaltebecken an dem Gewässer, die zu große Wassermassen bei Starkregen auffangen sollen, waren am Donnerstag überwiegend komplett gefüllt. Sie sollen nun in den kommenden Tagen nach und nach abgelassen werden. Es ist zwar normal, dass diese Becken bei starken Niederschlägen gebraucht werden. Am Mittwoch habe sich das System aber einem bislang noch nicht da gewesenen Härtetest unterziehen müssen, teilen die Verantwortlichen mit. Nahezu alle Pumpwerke der Emschergenossenschaft liefen unter Volllast.

Während im Emscher-Gebiet davon auszugehen ist, dass die Pegel wieder sinken, wird der Pegel der Lippe nun langsam ansteigen. Mit seinen Auenbereichen, die in den kommenden Tagen überströmen werden, biete der Fluss die Chance, Hochwasserspitzen abzupuffern, sagt die EGLV. Dennoch würden die Deiche an der Lippe nun engmaschig kontrolliert. Erste Vorsorgemaßnahmen würden je nach Pegelstand eingeleitet. So müssen zum Beispiel je nach Strömungsgeschwindigkeit die Lippe-Fähren gesichert werden.

Ein besonderer Anblick ist in diesen Tagen auch der Rotbach, der sich für gewöhnlich eher träge durch Dinslaken schlängelt. In vergangenen Jahren war er durch die Dürre mehrfach ausgetrocknet, jetzt führt nach den schweren Regengüssen Hochwasser.

(RP)