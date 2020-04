Lkw-Transporte auf der Hünxer Straße : Kritik: Lkw nicht zu Häusern lotsen

Dinslaken Eine Baustraße für Lkw zur Halde würde das Neubaugebiet belasten, sagt die FDP.

Die FDP reagiert mit Unverständnis auf den Vorschlag der SPD, für Erd-Transporte per Lkw eine Baustraße zur Halde Lohberg zu bauen. „Der SPD-Ratsfraktion ist zunächst einmal beizupflichten, wenn sie den Schwerlastverkehr auf der Hünxer Straße in der Ortsdurchfahrt Lohberg bemängelt“, schreibt der FDP-Vorsitzende Gerald Schädlich in einer Stellungnahme. Die Schlüsse, die sie aus diesem Zustand ziehe, seien aber „erschreckend“ und ließen „an dem gesunden Menschenverstand“ zweifeln.

Der Vorschlag der SPD-Fraktion würde letztlich darauf hinauslaufen, dass der Schwerlastverkehr in den Bereich des Neubaugebietes verlagert wird „und dort zu ganz massiven Belastungen der jungen Eigenheimer führen würde, die gerade dabei sind, mit viel Aufwand ihre neue Heimat zu gestalten“, führt Schädlich aus. So lägen die Baugrundstücke in der Nähe der Hünxer Straße noch brach. Die neuen Häuser hingegen seien vor allem im Bereich des Bergparks errichtet worden, also in dem Bereich, in den die SPD-Fraktion den Schwerlastverkehr verlagern wolle. „Es sind vor allem Familien mit Kindern, die dort ihr neues Zuhause gefunden haben und mit Bedacht den hinteren Teil des Neubaugebietes als neue Heimat auserkoren haben“, so der FDP-Vorsitzende.