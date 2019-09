Bezirksvertretung tagte : Holzenergiezentrum: Kritik aus Walsum

So soll es mal aussehen, das Holzenergiezentrum an der Thyssenstraße. Foto: Stadtwerke Dinslaken

Dinslaken/Walsum Während die Planungen für die Anlage in Dinslaken selbst relativ ruhig verlaufen, hat die Politik in Walsum noch Fragen zu dem Projekt der Stadtwerke. Klärungsbedarf gibt es allerdings auch in der Dinslakener Lokalpolitik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Langhoff

In Form einer Mitteilungsvorlage kam das geplante Holzenergiezentrum auf die Tagesordnung der Walsumer Bezirksvertretung. Und die Politiker hatten zu dem Projekt durchaus einige Anmerkungen zu machen und Fragen mitgebracht. „Ich habe gedacht, dass jemand von der Verwaltung hier ist, der diese Fragen auch beantworten kann“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Detlef Frese. Obwohl man gut anderthalb Wochen vor der Sitzung gefordert hatte, jemand aus der Verwaltung zur Beantwortung von Fragen zur Sitzung einzuladen, war die Verwaltung dieser Bitte nicht nachgekommen. „Es ließ sich so kurzfristig nicht einrichten, dass jemand von der Fachverwaltung dazukommt“, erklärte Sabine Jatz, die Bezirksmanagerin von Walsum.

Dabei hätte es einige Fragen zu beantworten gegeben. „Was passiert bei einem Stau oder einer Sperrung der Ausfahrt?“, fragte Detlef Frese mit Bezug auf die Planung, das Holz für das Kraftwerk über die A59 anliefern zu lassen. Er fragte auch nach der Überprüfung der angelieferten Holzklassen, der Entsorgung der entstehenden Restprodukte bei der Holzverbrennung und der Rauchgasreinigung. Er fragte auch nach Messstellen für Feinstäube durch die zusätzliche Lkw-Belastung in der direkten Umgebung und nach einer möglichen Geruchsbelästigung für die Walsumer Bürger. „Es ist uns wichtig, dass keine Anlieferung über das Logport-Gelände für das Kraftwerk in Dinslaken erfolgen darf“, betonte er außerdem.

INFO Bürgerdialog und beantwortete Fragen Die Stadtwerke Dinslaken hatten zwei Info-Veranstaltungen zum Projekt durchgeführt und Fragen der Bürger beantwortet. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Unternehmens unter der Adresse www.stadtwerke-dinslaken.de

Ähnliche Fragen stellte auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Geßmann und brachte darüber hinaus einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein, nämlich die Frage, wie es mit einer Zusatzbelästigung durch CO2, Lärm und Geruch aussehe. „Warum ist das nicht in der Stellungnahme?“, fragte er mit Bezug auf diese möglichen Auswirkungen des Holz-Energienzentrums unweit der Stadtgrenze zwischen Dinslaken und Walsum. In Walsum selbst hatte man den Bau eines Altholzkraftwerks durch die Steag verhindern können. „Die Gefährdung für die Walsumer bleibt die gleiche, als hätte man das Ding am Logport gebaut“, erklärte Jörg Nikulka, Vorsitzender der Linkspartei in der Bezirksvertretung, mit Bezug auf dieses vormals geplante Projekt.

In der Folge dieser Fragebeiträge stellte die CDU-Fraktion den Antrag, eine Sondersitzung der Bezirksvertretung vor dem Termin für Einwendungen von Seiten der Träger öffentlicher Belange zu veranstalten, um die bestehenden Fragen zu klären. „Wir werden keinen Einfluss auf das Dinslakener Projekt nehmen können, aber wir müssen die Fragen beantwortet haben, um richtige Informationen weitergeben zu können“, begründete Sebastian Geßmann die Forderung. Gegen diese Forderung sprach man sich, nach kurzer Beratungspause, von Seiten der SPD-Fraktion aus. „Man würde dadurch nur falsche Hoffnungen bei den Bürgern wecken“, erklärte Herbert Mettler (SPD). In der folgenden Abstimmung wurde der Antrag der CDU abgelehnt. „Die Fragen sollen trotzdem beantwortet werden“, erklärte Bezirksbürgermeister Georg Salomon.