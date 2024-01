Rundreise Von Krippe zu Krippe – eine besondere Erfahrung

In vielen Wohnungen stehen noch die Krippen, die für das Weihnachtsfest aufgestellt worden sind. Abgebaut werden sie zumeist erst nach dem Dreikönigstag. Sich auf den Weg zur Krippe zu machen, dazu laden für Sonntag, 7. Januar, die katholischen und einige evangelische Kirchengemeinden in Dinslaken, Voerde, Hünxe und Walsum ein. Gläubige und Interessierte haben dann Gelegenheit, sich die in den Gotteshäusern stehenden Krippen in aller Ruhe anzuschauen. „Krippenerfahrung“ nennt sich dieses spezielle Angebot, das es mittlerweile schon seit über 20 Jahren gibt. An der Aktion beteiligen sich auch einige Seniorenheime und kirchliche Einrichtungen, die ihre Türen für Krippenbesucher öffnen.