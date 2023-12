Kirchen laden ein Auf einer Tour mehrere Krippen besichtigen

Die größte Krippe der Region dürfte die Krippe in der Marienkirche in Lohberg sein. Eine Ganzjahreskrippe gibt es in der Kirche St. Ludgerus in Walsum. Eine Krippe aus Wachs in der Hedwigskapelle in Hünxe und in St. Dionysius wird in diesem Jahr wieder die traditionelle, über 100 Jahre alte Krippe aufgestellt.