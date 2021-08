Hans-Böckler-Straße, Hünxer Straße, Lantermannstraße : Kreuzung mitten in Dinslaken wird komplett gesperrt

Kreuzung mitten in Dinslaken wird komplett gesperrt

Wer von der Hans-Böckler-Straße kommt, kann ab Freitagabend an der nächsten Kreuzung nur noch nach rechts in die Karl-Heinz-Klingen-Straße einbiegen. Die Hünxer Straße wird gesperrt. Foto: szf/Sina Zehrfeld

Dinslaken Und noch ein Nadelöhr mitten in Dinslaken. Verkehrsteilnehmer erwartet von Freitagabend bis Sonntagabend die Sperrung einer der verkehrreichsten Kreuzungen.

Eine der verkehrsreichsten Kreuzungen in Dinslaken wird gesperrt: Der Knotenpunkt Hans-Böckler-Straße und Hünxer Straße wird von Freitag, 27. August (8 Uhr), bis voraussichtlich Sonntag, 29. August (18 Uhr), komplett dicht gemacht. Das hat die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Niederrhein am Mittwoch mitgeteilt. Wegen starker Fahrbahnschäden müssen die Deck- sowie die Binderschicht herausgefräst und eine neue Asphaltschicht eingebaut werden. Es handelt sich um die Vollsperrung einschließlich der angrenzenden Fußgängerfurten L 1. Die Furten Wilhelm-Lantermann- und Karl-Heinz-Klingen-Straße bleiben offen.

Die L1 kann von der Hans-Böckler-Straße zur Karl-Heinz-Klingen-Straße sowie von der Wilhelm-Lantermann- zur Hans-Böckler-Straße befahren werden. Umleitungen erfolgen von Norden via Hanielstraße, Ziegelstraße, Oberhausener Straße, Brinkstraße und Otto-Brenner-Straße; von Westen via Hans-Böckler-Straße, Otto-Brenner-Straße, Brinkstraße, Oberhausener Straße, Ziegelstraße, Hanielstraße; von Süden via Karl-Heinz-Klingen-Straße, Ziegelstraße, Hanielstraße.