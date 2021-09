Noch mehr Verkehrsbeeinträchtigungen in Dinslaken : Kreuzung Brinkstraße/Oberhausener Straße wird zur Baustelle

Noch mehr Verkehrsbeeinträchtigungen in Dinslaken

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Ab Samstag wird auch auf der Kreuzung B 8/L 4 in Dinslaken gebuddelt. Foto: dpa/Jan Woitas

Dinslaken Dinslaken sieht schon lange rot-weiß: So viele von Warnbaken umstellte Baustellen wie in den vergangenen Monaten gab es hier lange nicht mehr. Jetzt kommt noch eine hinzu.

Eine weitere Großbaustelle kommt auf Verkehrsteilnehmer in Dinslaken zu. Die Kreuzung Brinkstraße und Oberhausener Straße (B 8/L 4) wird umgebaut und saniert. Straßen NRW kündigt für die Zeit von Samstag, 25. September, bis Montag, 25. Oktober umfangreiche Bauarbeiten an. Unter anderem wird ein neuer Rechtsabbieger angebaut. Außerdem wird die Fahrbahn saniert und es werden Ampeln erneuert.

Während der Baumaßnahme wird die Verkehrsführung mehrfach geändert. Unter anderem wird die Zufahrt L 4 in Fahrtrichtung Oberhausen für etwa drei Tage voll gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

Um die Belastung für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, hat Straßen NRW den Ausbau in auch in die Herbstferien gelegt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.