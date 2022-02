Finanzierung der Buslinien : Kreis will Nahverkehrsumlage einführen

Info

2022 sollen über die Umlage für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) insgesamt rund 3,95 Millionen Euro zusammenkommen: 3,68 Millionen Euro für die Niag, 0,26 Euro für die BVR. Um die Umlagebeträge für die Städte und Gemeinden zu ermitteln, wurden die Kilometerleistungen je Kommune bei den Verkehrsunternehmen abgefragt. Einige Beispiele:

Dinslaken Anteil an den Kilometerleistungen der Niag: elf Prozent. Anteil an den Kilometerleistungen der BVR Busverkehr Rheinland: drei Prozent. Anteil an der Umlage: 412.920 Euro.

Hamminkeln Anteil an den Kilometerleistungen der Niag: ein Prozent. Anteil an den Kilometerleistungen der BVR Busverkehr Rheinland: zwölf Prozent. Anteil an der Umlage: 68.586 Euro.

Hünxe Anteil an den Kilometerleistungen der Niag: 0 Prozent. Anteil an den Kilometerleistungen der BVR Busverkehr Rheinland: neun Prozent. Anteil an der Umlage: 23.827 Euro.

Schermbeck Anteil an den Kilometerleistungen der Niag: 0 Prozent. Anteil an den Kilometerleistungen der BVR: zwölf Prozent. Anteil an der Umlage:31,769 Euro.

Voerde Anteil an den Kilometerleistungen der Niag: elf Prozent. Anteil an den Kilometerleistungen der BVR Busverkehr Rheinland: ein Prozent. Anteil an der Umlage: 407.625 Euro.

Wesel Anteil an den Kilometerleistungen der Niag: zehn Prozent. Anteil an den Kilometerleistungen der BVR: 28 Prozent. Anteil an der Umlage: 442.290 Euro.