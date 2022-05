Polizei meldet mehrere Fälle Kreis Wesel : Trickbetrüger zocken am Telefon gutgläubige Bürger ab

Kreis Wesel Betrüger haben am Mittwoch kreisweit Kasse gemacht. Ob es der falsche Polizeibeamte war, der falsche Bankmitarbeiter, die Aussicht auf einen Gewinn oder der WhatsApp-Betrug, die Gauner schöpften alle Mittel aus.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich ein besonders tragischer Fall in Dinslaken: Eine 66-Jährige erhielt eine Nachricht von ihrer angeblichen Tochter über den Messenger Dienst WhatsApp. Die „Tochter“ gab an, ihr Handy sei beschädigt und sie sei in einer Notlage und müsse dringend zwei vierstellige Beträge überweisen. Die Frau überwies sofort den ersten Betrag. Um die zweite Forderung erfüllen zu können, wandte sie sich an ihren Schwager und ihre Schwägerin, die ihr aushalfen und ihr eine vierstellige Summe zur Verfügung stellten.