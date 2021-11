Nach einer Reihe von Rissen in Hünxe : Landrat blickt auf Anhörung zum Thema Wolf im Landtag

Wölfe laufen in einem Tierpark durch ihr Gehege (Symbolbild). Im Landtag geht es um die Probleme, die die Raubtiere in Freiheit machen. Foto: dpa/Armin Weigel

Hünxe/Kreis Wesel / Düsseldorf Am Dienstag geht es im Landtag um das „Wolfsland NRW“. Landwirtschaftsverbände sehen eine Eskalation am Niederrhein und fordern Abschussregelungen. Landrat Ingo Brohl bleibt bei dem Thema vage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Landwirtschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen fordern, dass „Präventionsmaßnahmen und eine schnelle Entnahme von Wölfen, die trotz Schutzmaßnahmen Weidetiere angreifen oder reißen, zwei Seiten einer Medaille“ sein sollten. Das schreiben sie in einer Stellungnahme zu einer Anhörung im Landtag, die am Dienstag dem Thema „Wolfsland NRW“ gewidmet ist.

„Während die Wölfe in anderen Wolfsgebieten Nordrhein-Westfalens aktuell nur vereinzelt in Erscheinung treten, eskaliert die Situation am Niederrhein“, führen die Verbände aus. Die unterschiedliche Situation sei „einzig auf die dort lebenden Wolfsindividuen“ zurückzuführen: „Unterbleiben hier Konsequenzen, wird die Akzeptanz für den Wolf in betroffenen Gebieten weiter schwinden.“

Info Drei Gebiete mit Wolfsrudeln im Land Jüngste Angriffe Am Morgen des 29. Oktober wurde ein Schaf gerissen, in der Nacht zum 3. November ein Shetland-Pony. Rudel In NRW gibt es drei Gebiete mit Wolfsrudeln: im Raum Schermbeck, im Hohen Venn und im Oberbergischen Land.

In der Umgebung von Hünxe hat es seit Mitte Oktober inzwischen mindestens sechs Angriffe auf Weidetiere gegeben. Vier Kleinpferde und ein Schaf wurden gerissen, ein fünftes Pony wurde verletzt. Bei der Anhörung im Landtag geht es am Dienstag allerdings zunächst mal nicht um Abschussgenehmigungen. Grundlage ist ein Antrag der SPD mit anderer Stoßrichtung: Die Partei fordert die Landesregierung dazu auf, ein Herdenschutzgesetz zu erarbeiten, das auf Prävention, Beratung und Entschädigungen für Nutztierhalter setzt.

Der Kreis Wesel beobachte die Anhörung nun interessiert mit Blick auf die Ergebnisse, erklärt Landrat Ingo Brohl auf Anfrage schriftlich. Die Weidetierhalter seien „mit der Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen insbesondere in der aktuellen Situation zusätzlich stark gefordert“, schreibt er.

Brohl hat bereits wiederholt deutlich gemacht, dass er dafür ist, zumindest Niederrhein-Wölfin „Gloria“ zu „entnehmen“, sie also zu töten oder einfangen zu lassen. Die Frage, ob er inzwischen darauf hofft, dass diese Option realistischer wird, beantwortet er aber nicht. „Der Kreis Wesel ist an rechtliche Vorgaben gebunden“, stellt Brohl lediglich fest. „EU, Bund und Land sollten eine gemeinsame Sichtweise auf das Wolfsmanagement und problematisch bewertete Tiere rechtssicher weiterentwickeln.“

Der Rheinische Landwirtschaftsverband, in dessen Bereich der Kreis Wesel und somit das Wolfsgebiet Schermbeck fallen, hat sich mehrfach kritisch darüber geäußert, wie sich das Zusammenleben von Mensch und Wolf in der Region gestaltet. Die Organisation bekundete Unverständnis für das Gutachten, das Niederrhein-Wölfin „Gloria“ als nicht auffällig bewertet hat. Ebenso darüber, dass das Verwaltungsgericht in Düsseldorf eine Klage auf die „Entnahme“ der Wölfin abgelehnt hat. Die Wolfspopulation in Deutschland entwickelt sich nach Einschätzung der Landwirtschaftsverbände „mit rasanter Dynamik“.

Tierhalter können Fördermittel für Herdenschutz beantragen. Nach Zahlen der nordrhein-westfälischen Landwirtschaftskammer wurden in den Jahren 2020 und 2021 bis zum Stichtag 28. Oktober Anträge für fast 360 mobile Zäune, 114 feste Elektrozäune und neun Herdenschutzhunde gestellt. Es gibt aber kein Geld für laufende Kosten, und für unter anderem Pferdehalter gibt es bislang gar kein Fördergeld. (mit dpa)

(szf / dpa)