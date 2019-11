Kreis Wesel soll Konzept erarbeiten : CDU und Grüne fordern Alternativantriebe für Busse

Kreis Wesel CDU und Grüne im Kreistag fordern in Zeiten von „Fridays for Future“ eine Verkehrswende im Kreis Wesel. Sie fordern alternative Antriebssysteme für Busse. Außerdem müsse das ÖPNV-Angebot attraktiver werden.

Kück und Bovenkerk haben am Donnerstag vor Journalisten erklärt, dass in Zeiten von „Fridays for Future“ Busse mit alternativen Antriebssystemen ausgestattet und gleichzeitig die ÖPNV-Angebote attraktiver werden müssen. Damit ihre Wünsche in die Tat umgesetzt werden, soll die Kreisverwaltung zusammen mit Experten und Vertretern der Niag und in Absprache mit den Städten und Gemeinden des Kreises ein entsprechendes Konzept erstellen. Das soll möglichst im Frühjahr 2020 vorliegen und dann als Grundlage für weitere Beratungen dienen. Einen entsprechend formulierten Antrag wollen CDU und Grüne in den nächsten Tagen an die Kreisverwaltung schicken. Bovenkerk und Kück hoffen, dass es ihr Antrag noch auf die Tagesordnung für die Sitzung des Kreistages am 12. Dezember schafft und mehrheitlich verabschiedet wird.