Nach Wolfsrissen in Dinslaken : Kreis Wesel bietet Unterstützung beim Herdenschutz an

Dinslaken/Voerde/Hünxe Nach Einschätzung der Kreisverwaltung ist längst nicht alles Erforderliche geregelt, um die Belastungen für die Weidetierhalter auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.

Angesichts der Risse von Nutztieren durch den Wolf in den vergangenen Wochen erneuert der Kreis Wesel sein Angebot, Weidetierhalter beim Herdenschutz für ihre Tiere zu unterstützen. Der Kreis hat nach eigener Aussage unter Federführung der Kreistierzuchtberatung in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig auf die Notwendigkeit eines ausreichenden Herdenschutzes hingewiesen und Unterstützung angeboten. Etliche Halter von Weidetieren hätten das Angebot angenommen. Allerdings sind nach Einschätzung des Kreises „die in den Wolfsgebieten erforderlichen Mindestanforderungen zum Herdenschutz auch nach über zwei Jahren seit der Ausweisung des Wolfsgebietes Schermbeck noch nicht überall konsequent umgesetzt worden“. Doch führt nach Ansicht des Kreises am richtigen Herdenschutz kein Weg vorbei.