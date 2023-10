Gesundheitsversorgung im Kreis Wesel „Wer den Rotstift ansetzt, spielt mit der Gesundheit der Menschen“

Es würden Minuten über Leben und Tod entscheiden, heißt es in der Pressemitteilung. Je weiter der Weg ins nächste Krankenhaus, desto geringer seien die Überlebenschancen. Bei Krankenhäusern darf nach Meinung von Die Linke nicht die Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt stehen. Nicht die Krankenhäuser in NRW seien an roten Zahlen und zunehmenden Insolvenzen schuld.