Kräutersegnung auf dem Bauernhof

Dinslaken Gottesdienstbesucher können Sträuße von Feld-, Wald- und Wiesenblumen zur Segnung mitbringen.

(RP) Ein Gottesdienst mit Kräutersegnung findet am Sonntag, 19. August, ab 10 Uhr auf dem Dudler-Hof an der Dickerstraße 464 in Oberlohberg statt. Die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe übernimmt das Blasorchester Kirchhellen-Grafenwald. An dieser Kräuterweihe sind die Landfrauen Hiesfeld aktiv beteiligt.