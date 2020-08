Auch in Dinslaken, Voerde und Hünxe : Tests für Lehrer und Kita-Mitarbeiter

Auch in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Dinslaken/Voerde/Hünxe Das Angebot ist für die Beschäftigten kostenfrei und gilt vorläufig bis 9. Oktober. Sie können sich „alle 14 Tage anlasslos und freiwillig testen lassen“, teilt der Kreis Wesel mit.

Ab dem 10. August bis vorläufig zum 9. Oktober gibt es kostenfreie Corona-Tests für Menschen, die in Schulen oder Kindergärten oder der Kindertagespflege arbeiten. Sie können sich „alle 14 Tage anlasslos und freiwillig testen lassen“, teilt der Kreis Wesel mit.

Die Kosten für das Angebot trägt das Land. Die Organisation der Tests läuft über die Kassenärztliche Vereinigung. Die Abstriche werden in den Hausarztpraxen oder im einzigen Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis Wesel durchgeführt; dieses sitzt am Bethanien-Krankenhaus in Moers. Die Kassenärztliche Vereinigung ist unter der Hotline 116117 erreichbar. Termine im Moerser Testzentrum müssen vorab online unter www.doctolib.de/testzentrum-covid/moers vereinbart werden.