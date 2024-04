Apotheker informieren Schnellstmöglich und richtig behandeln – Kopfläuse sind auf dem Vormarsch

Kopfläuse haben aktuell wieder Hochkonjunktur, insbesondere in Kindertagesstätten und Grundschulen. Wie die kleinen Plagegeister zu erkennen sind, wie man sie wieder loswird und über vorbeugende Schutzmaßnahmen informieren die Apotheker in Dinslaken, Voerde und Hünxe in einer Pressemitteilung der Apothekerkammer Nordrhein.