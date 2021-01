Pläne für Kooperationsstandort vorgestellt : Bürger verlangen sofort Infos zu Barmingholten

Dinslaken Nach einem Treffen für einen ausgewählten Teilnehmerkreis im Rathaus hagelt es Kritik. Transparenz sehe anders aus. Die Bürgerinitiativen, die sich gegen einen Kooperationsstandort in Barmingholten wehren, fürchten, dass die Politik nun ihr eigentliches Anliegen aus dem Blick verliert.

Die Bürgerinitiativen, die sich gegen einen Logistikpark in Barmingholten wehren, sind sauer nach dem Info-Termin im „kleinen Kreis“, den es dazu im Rathaus gab. Sie seien „mehr als erstaunt“, dass wenige Tage vor der weichenstellenden Sitzung der Politik am kommenden Dienstag eine „formelle nicht öffentliche Informationsveranstaltung“ stattfinde, schreiben sie in einem Brief an die Stadt, die Politik und Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.