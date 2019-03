Konzert der AG musischer Vereinigungen: Seebären und Knappen trotzten dem Unwetter

Dinslaken Beim Gemeinschaftskonzert traten der MGV Concordia des ehemaligen Bergwerks Lohberg, der Shanty Chor Hiesfeld und die Swingin‘ Monday Big Band gemeinsam auf.

Draußen stürmte es, als die rund 200 Besucher auf den Beginn des Gemeinschaftskonzerts der AG musischer Vereinigungen warteten. „Frühlingserwachen mit Musik war ursprünglich das Motto“, sagte Vorsitzender Herbert Freikamp zur Begrüßung in der Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums.

Den Anfang machte der Bergmannschor unter der Leitung von Walter Buß mit dem „Bergmannsgruß“. Mit ihren schwarzen Bergmannstrachten und den Federbüschen auf dem Kopf sahen die Sänger nicht nur prachtvoll aus, sondern sie beeindruckten auch durch ihre kraftvollen Stimmen. „Unser Verein hat es sich auf die Fahne geschrieben, bergmännisches Kulturgut zu schützen“, sagte der Vorsitzende des Chores, Wilhelm Bauer, zur Liederauswahl. So gaben sie unter anderem „Wenn schwarze Kittel“, „Glück dem Bergmannsstand“ und „Glückauf du holdes Sonnenlicht“ zum Besten.

Als Ehrengast begrüßten die singenden Knappen den ehemaligen Bergmann und Komponisten Reinhold Kämmerer, der unter dem Künstlernamen „Rudy Cash“ (nicht zu verwechseln mit dem legendären Johnny Cash) bekannt wurde. Gemeinsam sangen sie sein Stück „Auf Kohle geboren“, das für Gänsehautmomente sorgte. Das emotionale Lied betonte die besondere Bedeutung des Steinkohlebergbaus für die Menschen in der Region.

Wild wurde es, als der Shanty Chor Hiesfeld die Bühne betrat. 31 Sänger und zehn Instrumentalisten im Matrosen-Outfit erzählten musikalisch, was sie auf ihren Fahrten über die Meere dieser Welt gesehen und erlebt haben. Bei dem Lied „Drunken Sailor“ startete Paul Korrek als Solist, bis der Chor energisch antwortete. Dabei sprang Chorleiter Thomas Baumann beim Dirigieren ungehemmt auf der Bühne hin und her, und die Sänger schunkelten freudig im Takt. Das kam bei den Besuchern gut an. Die Seebären vom Rotbachstrand sind eben immer ein Garant für gute Stimmung.