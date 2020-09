Schöner Radfahren in Voerde : Online-Befragung für Radfahrer in Voerde

Voerde Bis zum 9. November lädt die Stadt Menschen in Voerde ein, zurückgelegte Wege auf Alltags- und Freizeitrouten zu beurteilen. Ziel ist es, ein bewusstes Verkehrsmittelwahlverhalten zu schaffen, CO2-Emissionen zu reduzieren und damit die Attraktivität der Stadt Voerde als Lebens- und Arbeitsstandort zu erhöhen.

