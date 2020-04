Nähe schaffen in der Corona-Krise : „Kontaktlos“ in der Kontaktstelle

„Kontaktlos“ in der Kontaktstelle

Nähe schaffen in der Corona-Krise

Dinslaken In der Beratungsstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen geht man neue Wege, um Nähe zu schaffen.

Restaurants und Geschäfte geschlossen, das öffentliche Leben heruntergefahren, die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert: Schon für gesunde Menschen kann die Situation in der Corona-Krise unwirklich, beängstigend und ziemlich belastend sein. Noch viel stärker sind davon aber Menschen betroffen, die unter psychischen Problemen leiden.

Auch die Beratungs- und Anlaufstellen, bei denen Betroffene und Angehörige normalerweise oft einfach vorbeikommen können, mussten ihre Arbeit umstellen. Geschlossen werden gerade diese Einrichtungen auf keinen Fall. „Das könnten wir nicht, wollen wir nicht, das dürften wir gar nicht, das hätte ja fatale Folgen“, sagt Martina Kröber von der Kontakt- und Beratungsstelle der Caritas im Dinslakener Edith-Stein-Haus. Aber die Abläufe sind jetzt anders. Die wichtigste Änderung: Wer dort vorbeischauen will, muss vorher anrufen und einen Termin ausmachen.

„Dann können wir die Leute zeitnah treffen“, sagt Kröber. „Und das machen wir unter Einhaltung der Hygienevorschriften.“ So gibt es für Gespräche innerhalb der Beratungsstelle Räume, in denen die Abstände zwischen allen Beteiligten gewahrt werden. Klienten, die sonst zu Hause besucht wurden, treffen ihre bekannten Kontaktpersonen jetzt mit etwas Abstand draußen im Freien, wenn das für sie in Ordnung ist. Manche Menschen bevorzugen sogar technische Lösungen, sagt Kröber: Telefongespräche oder Video-Telefonate.