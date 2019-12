Etatplan für 2020 ist aufgestellt : Kommunen zahlen 550.000 Euro für VHS

Dinslaken/Voerde/Hünxe Träger der Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe ist der Zweckverband, dem die drei Kommunen angehören. Das Gremium befasst sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Etat der Bildungseinrichtung für das Jahr 2020.

Über zwei Millionen Euro an Erträgen und annähernd die gleiche Summe an Aufwendungen sieht der Entwurf des Haushaltplanes der Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe für das Jahr 2020 vor. Die Städte Dinslaken und Voerde sowie die Gemeinde Hünxe, die zusammen den VHS-Zweckverband als Träger der Bildungseinrichtung bilden, werden sich mit über einer halben Million Euro an der Finanzierung der Arbeit ihrer Volkshochschule beteiligen.