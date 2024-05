Für die Würde unserer Staädte Altschuldenlösung für die Kommunen ist längst überfällig

Der Aufschrei ist schon lange nicht mehr zu überhören. Die finanzschwachen Kommunen, zu denen auch Dinslaken und Voerde gehören, ächzen unter der Last der Altschulden, die ihnen zunehmend das Leben schwer machen. Die deshalb von ihnen geforderte Altschuldenregelung muss nun endlich her. Denn mittlerweile ist es so, dass die Schuldenbelastung der Kommunen wieder steigt, obwohl sie in der Vergangenheit ihre Hausaufgaben gemacht und – soweit dies möglich ist – einen Sparkurs gefahren haben. Doch inzwischen zeigt die Schuldenkurve wieder nach oben, was auf die allgemeine Kostenexplosion und die gestiegenen Zinsen zurückgeführt wird. Dabei sind die Kommunen für die Schulden, die sie in der Vergangenheit angehäuft haben, nicht einmal allein verantwortlich. Ein wesentlicher Teil der finanziellen Belastung ist das Ergebnis der Aufgaben, die ihnen von Land und Bund übertragen worden sind. Dabei haben Land und Bund es versäumt, im Gegenzug für einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu sorgen.