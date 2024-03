Kommunalwahlen 2025 in Dinslaken SPD stellt die politischen Weichen für die Bürgermeisterwahl

Meinung · Die Sozialdemokraten wissen es: Wer Erfolg haben will, muss frühzeitig etwas dafür tun. Denn der Erfolg stellt sich meistens nicht über Nacht ein, sondern will hart erarbeitet sein. Also küren die Sozialdemokraten bereits in diesem Monat ihren Bürgermeisterkandidaten, damit dieser dann Zeit hat, für sich zu werben und sich bekannt zu machen.

In Stellung gebracht für den Sturm aufs Rathaus. Foto: Schwarze-Blanke