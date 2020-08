Kommunalwahl 2020 : Das sind die großen Themen in Hünxe

Das sind die großen Themen in Hünxe

Hünxe Mit den Kommunalwahlen, die am 13. September stattfinden, werden auch in der Gemeinde Hünxe die Weichen gestellt. Die Bürger entscheiden über die Zusammensetzung des Rates und darüber, wer als Bürgermeister auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nehmen wird.

Der Wahlkampf geht in die heiße Phase. Was beschäftigt die Menschen? Welche Probleme gilt es anzugehen?

Hünxe hat ein großes Problem: Die Bevölkerung überaltert. Der demografische Wandel macht sich besonders bemerkbar. Mittlerweile verfügt Hünxe über den höchsten Anteil von Senioren im Ruhrgebiet. 34,7 Prozent der Hünxer Bürger sind 60 Jahre und älter, so das Statistische Landesamt. Zum Vergleich: In Duisburg beträgt der Seniorenanteil 26,8 Prozent. Hünxe hat unter den Ruhrgebietskommunen auch den niedrigsten Anteil Einwohner, die jünger als 19 Jahre sind. Ihr Anteil liegt bei gerade einmal 15,2 Prozent.

Hünxe wird sich intensiv darum bemühen müssen, seine Attraktivität für junge Menschen und junge Familien zu steigern. Das bedeutet, dass beispielsweise die Angebote im Bereich der Kindergärten und der Betreuung des Nachwuchses gegenüber anderen Kommunen nicht abfallen dürfen, nach Möglichkeit sogar besser sein sollten. Gleiches gilt, immer im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten, für schulische Angebote und die Möglichkeiten, seine Freizeit in der Gemeinde zu gestalten. Auf dem Gebiet der Digitalisierung der Schulen wurde in Hünxe bereits Beachtliches. Hünxe täte gut daran, seine Gesamtschule, die die einzige weiterführende Schule ist, auch weiterhin zu stärken und damit zu sichern.

Damit sich junge Familien in Hünxe wohlfühlen und niederlassen, müssen Wohnangebot und das Wohnumfeld stimmen. Auf der anderen Seite dürfen die Senioren und deren Bedürfnisse (wie seniorengerechte, barrierefreie Wohnungen) keinesfalls aus den Augen verloren werden. Der Gemeinde muss es gelingen, die Belange von Alt und Jung gleichermaßen zu vertreten – und sie darf auch die Generationen zwischen dem Kinder- und Jugendlichen-Alter sowie dem Senioren-Alter nicht vergessen.

Ein wichtiges Thema bleibt die Mobilität und die Verbesserung ihrer Qualität. Der individualisierte Personenverkehr prägt die Mobilität in Hünxe. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) mit Schnellbussen und Buslinien sowie den Angeboten des Bürgerbusses wird von vielen als nicht ausreichend eingestuft. Von der Gemeinde wird daran gearbeitet, weitergehende Konzepte zu entwickeln und beispielsweise an die Einrichtung von Mobilstationen zu denken, an denen der Nutzer aus einer Vielfalt von Verkehrsmöglichkeiten die für ihn jeweils passende auswählen kann (Bus, Car-Sharing, Nutzung von Ladestationen für E-Bikes und Elektroautos, Ausleihe von Fahrrädern).