Kommunale Altschulden CDU Dinslaken vermisst verlässliche Zusage der Bundesregierung

Gründe für die Neubewertung waren laut der CDU-Fraktion Dinslaken sich in der Sommerpause abzeichnende geringere Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer infolge der Bundesentlastungsgesetze sowie ein vom Bundesfinanzminister geplantes Wachstumschancengesetz mit Eingriffen in die Gewerbesteuererträge. Der Einstieg in die kommunale Altschuldenlösung soll zum Haushaltsjahr 2025 erfolgen. „Noch viel wichtiger aber ist die bisher fehlende, verlässliche Zusage der SPD-geführten Bundesregierung und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Nordrhein-Westfalen und seine Kommunen bei der Altschuldenlösung durch die hälftige Übernahme der Schulden zu unterstützen“, stellt Wansing klar. Die Bundesregierung bleibe weiterhin gefordert, ihre in der Vergangenheit getätigten Zusagen zu erfüllen.