Unsere Woche : Wald pflanzen – man kann nicht genug drüber jubeln

Dem Wald in Dinslaken geht’s schlecht, nicht nur in Oberlohberg. Dieses Foto entstand im Wohnungswald. Foto: Heinz Schild

Meinung Dinslaken Man kann nicht genug bejubeln, was die politisch und am Naturschutz interessierten Mitglieder von Fridays for Future und dem Kinder- und Jugendparlament in Dinslaken machen. Sie pflanzen am Samstag kommender Woche 1275 junge Bäume in den schwer geschädigten Wald bei Oberlohberg.

Sie schaffen ein Ökosystem mit Artenvielfalt und ein Testfeld für die Umweltresistenz verschiedener Baumarten.

Das ist nicht etwa deshalb so großartig, weil die Klima-Aktivisten jetzt mal „praktisch“ etwas tun. Hinter diesem Lob versteckt sich nämlich Kritik, und zwar eine völlig verfehlte. „Praktisch“ tun Menschen auch etwas, wenn sie demonstrieren. Es ist ja nicht so, dass sich eine Demonstration von alleine organisiert. Oder dass Ansprachen vor vielen fremden Menschen keine Überwindung kosten würden. Oder dass es nicht unbequem wäre, da mitzumachen. Außerdem sind Demonstrationen, vor allem große und viele davon, ein wirksames Mittel, um Veränderungen anzustoßen. Und nicht zuletzt ist es die Frage, warum die Forderung nach „praktischem Handeln“ vornehmlich jungen Leuten entgegengebracht wird, die Umweltschutz einfordern. Wenn überwiegend Erwachsene für andere großen Themen dieser Welt auf die Straße gehen, wird eher weniger reflexhaft hinterfragt, wie sich denn all diese Leute bitteschön im Alltag auch dafür einsetzen. Dann ist es offenbar okay, einfach politische Forderungen zu stellen.

Die jungen Leute in Dinslaken leisten jetzt nicht „auch mal“ handfeste Umweltschutzarbeit, sie tun das „auch noch“. Und was sie tun, hat auch noch einen grundlegend altruistischen Charakter. Anwohner und Spaziergänger werden über Jahrzehnte etwas davon haben. In 30, 50, 80 Jahren werden die Leute mehr Grün sehen, mehr Insekten summen hören, bessere Luft atmen. Und zwar auch all jene, die Fridays for Future für eine Modeerscheinung halten und das Kinder- und Jugendparlament für Kinderkram. Selbst, wenn sie damit Recht hätten, werden sie profitieren.

Das i-Tüpfelchen auf all dem ist die Kooperation mit dem Förster. Einerseits sind da junge Menschen, die sich auf professionelle Begleitung einlassen. Der Fachmann wiederum hilft ihnen zum Erfolg, ohne ihr Engagement zu vereinnahmen. Er präsentiert sich in der Rolle eines Mentors, der sagt: „Ihr wollt euch engagieren? Gut, hier ist euer Spielfeld, und ich zeige euch, wie es geht.“ Er hat auch klargemacht: Ohne die Aktion wären die Flächen in Oberlohberg bald sehr kahl und sehr tot.

Kennengelernt haben Förster, Jugendparlament- und Friday-Aktivisten sich übrigens auf dem Jahresempfang der Stadt Dinslaken. Zu diesem waren im vergangenen Jahr Akteure aus dem Umweltschutz eingeladen. Wenn so was dabei tatsächlich herumkommt, sollte die Stadt vielleicht Vierteljahresempfänge geben.

