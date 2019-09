Unsere Woche : „Sicherer Hafen“ – es geht vor allem um die Botschaft

Meinung Dinslaken könnte „Sicherer Hafen“ werden für Geflüchtete, die aus Seenot gerettet wurden. Das heißt: Freiwillig Menschen aufnehmen, über das Soll hinaus. Dieser Vorschlag steht im Raum.

So oder so: Ob Dinslaken „sicherer Hafen“ wird oder nicht – ganz konkret und in Ihrem Leben wird das für Sie nichts ändern. Ob in der Fliehburg 400 Leute leben oder 420 oder 450, den Unterschied merken Sie nicht. Hünxe hat im ersten Halbjahr zwölf Menschen mehr aufgenommen als laut Verteilungsschlüssel vorgesehen: 81 statt 69. Das macht die Gemeinde umstandslos nebenbei; die Lage sei entspannt, heißt es.

Oft wird ins Feld geführt, dass die Flüchtenden sich selbst bewusst in Gefahr bringen. Das stimmt, aber was soll daraus geschlussfolgert werden? Dass Tod und Seenot eine Art „Erpressung“ darstellen, und dass das nicht in Ordnung ist? Umgekehrt gedacht: Wie müssen Lebensverhältnisse wohl sein, damit man so ein Wagnis eingeht? Menschen gedanklich vorzuwerfen, dass sie das Ertrinken riskieren, weil man dadurch zum Handeln gezwungen ist, ist verfehlt. Ein Argument ist auch, dass man „nicht alle retten“ könne. Aber da in Dinslaken derzeit gerade die Rede von bis zu 50 Menschen ist, erwartet das auch niemand.