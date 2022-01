Unsere Woche : Die Stadt hat doch ein Herz für Pendler

Verkehrte Welt: Gähnende Leere auf dem Pendlerparkplatz. Foto: hsb/Schwarze-Blanke

Meinung Dinslaken In drei Monaten ist der Pendlerparkplatz am Dinslakener Bahnhof voraussichtlich wieder dicht. Das ist lästig. Wie will man die Menschen so dazu bringen, auf den Zug umzusteigen? Nun: Es sind vernünftige Lösungen im Angebot, und für viel mehr kann eine Stadt nicht sorgen. Ein Kommentar.