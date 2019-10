Kommentar: Unsere Woche : Was Dörfer wollen und brauchen

Foto: Schwarze-Blanke Alle rein in De alde School.

Meinung Voerde Was der neue Betreiber des traditionsreichen Hauses „De alde School“ in Löhnen, Marcel Scheiring, so vorhat, klingt großartig. Wieder ein richtiges „Dorfgemeinschaftshaus“ daraus machen. Einen Treffpunkt für die Nachbarschaften, Vereine, Gruppen.

Die Löhnener sollen ihre eigenen Feste dort feiern, statt nur von außen die Hochzeiten und runden Geburtstage von Leuten zu bewundern, die für den großen Tag und fürs hübsche Ambiente angereist sind.

Es klingt toll. Nur: Klappen muss das jetzt noch. Und ob es gelingt, das liegt vor allem daran, wie sehr die Löhnener es wirklich wollen – nein: brauchen. Der 40-Jährige selbst hat kluge Ideen fürs Lukrative: Dinner-Abende, Hutkonzerte, Frühstück am Sonntag. Dazu will er, selbst Löhnener, das Ohr in den Vereinen haben, Wünsche erfahren, flexibel sein, den Leuten geben, was sie brauchen. Das klingt fast nach einem sozialen Projekt.

Hoffentlich verstehen die Leute es nicht als solches. Denn das ist es nicht. So eine Wirtschaft zu führen ist anstrengend. Bei aller Liebe zum Ort, und bei aller Liebe, die der Wirt vielleicht zurückbekommt: Anerkennung genügt nicht. Der Rubel muss rollen.

Das ist auch für Götterswickerhamm mit seinem Wunsch nach einem Dorfladen wichtig. Ungezählte Projekte dieser Art sind mit Hoffnung gestartet, sie wurden geliebt und gewollt und gingen trotzdem unter. Weil sich herausstellte, dass ein Laden nicht davon überlebt, dass die Leute – so sehr sie an ihrem Geschäft hängen – immer nur ein paar Kleinigkeiten kaufen. Es braucht Umsatz.

Solche Initiativen bringen ans Licht, ob ein Angebot nur wichtig wirkt, oder ob es wirklich wichtig ist für einen Ort. Sie können davon profitieren, wie entschlossen sich Dörfer als Gemeinschaften fühlen. Dass das der Fall ist, dokumentiert unter anderem die angepeilte Gründung einer Interessengemeinschaft der Rheindörfer.

De alde School ist gewollt, so viel ist klar. Alles wird gut, wenn sie auch gebraucht wird.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.