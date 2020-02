Kommentar: Unsere Woche : Da ist sie, die Betuwe-Schnecke

Am Thema Betuwe-Ausbau scheiden sich die Geister. Foto: dpa/Patrick Pleul

Meinung Dinslaken/Voerde Der Betuwe-Ausbau kriecht übers Land wie eine Schnecke. Über Jahrzehnte strecken sich die Planungen, über Jahre ziehen sich die Genehmigungsverfahren. Das hat manchen Anlieger eingelullt. Man glaubte kaum noch, dass Ausbau überhaupt jemals käme.

Und wenn doch, so glaubte man noch Zeit zum Reagieren zu haben – als könne man rasch einen Fuß in den Weg stellen, bevor es ernst wird.

Gegen ein solches Szenario wehren sich gerade die Menschen in Voerde. Und die Stadtspitze muss sich die Frage stellen, wie groß das finanzielle Risiko ist, wenn sie dafür kämpft, dass anstelle des Bahnübergangs an der Schwanenstraße doch noch eine Unterführung gebaut wird.

Egal wie groß dieses Risiko ist: Voerde sollte es eingehen. Immer, wenn es um das Geld der Allgemeinheit geht, ist sorgfältig abzuwiegen. Aber dieses Geld wäre für das Wohl der Allgemeinheit richtig eingesetzt. Was da für die ganze Kommune auf dem Spiel steht, sind eigene Entwicklungsmöglichkeit, Zusammenhalt der Einwohner, Nerven und Lebensqualität für viele Menschen. Das wird auch dann noch zum Tragen kommen, wenn bei der Finanzierung von Stadt, Land, Bund und Bahn-Konzern in vielen Jahren längst nicht mehr gilt, was heute Stand der Dinge ist. Rückblickend wird sich jeder Euro gelohnt haben, den man für Verbesserungen ausgegeben oder riskiert hat. Und man wird über jede Chance fluchen, die man nicht ergriffen hat.