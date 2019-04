Kommentar Unsere Woche : Straßenbau-Beiträge sind schlecht – es ginge aber noch schlimmer

Meinung Immobilieneigentümer müssen sich mit Anliegerbeiträgen an Straßensanierungen und -umbauten beteiligen. Es ist gar nicht so leicht nachzuvollziehen, warum das wohl mal wie eine gute Idee erschien.

Zur Rechtfertigung der Beiträge wird mitunter davon ausgegangen, dass der Wert der Immobilien an betroffenen Straßen steige. Eine reichlich gewagte These, dass Hauseigentümer wegen des makellosen Straßenbelags mal 10.000 Euro mehr rausschlagen könnten. Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein, sofern sie besagte Summe nach ihrem Obolus nicht mehr übrig hatten, um Dach oder Heizung zu sanieren.

Eine dritte Begründung, die tatsächlich moralisch daherkommt, lautet: Würde alles aus Steuergeldern bezahlt, dann sei das unfair. Warum sollte jemand für einen sanierten Weg bezahlen, während er selbst an einer Huckelpiste wohnt? Das aber ist recht weit an unserem Gesellschaftssystem vorbei gedacht. So ist das nun mal in einem solidarisch organisierten System: Der Radfahrer oder die ÖPNV-Nutzerin, die weder Auto noch Führerschein haben, bezahlen für Parkplätze mit. Fahrradabstellanlagen werden nicht nur auf Radler umgelegt. Selbstverständlich zahlen Kinderlose für Spielplätze mit. Nur an der Wohnadresse soll damit Schluss sein?