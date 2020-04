Kommentar Unsere Woche : Verunsichert? Da müssen wir durch!

Meinung Dinslaken Die Politik in Dinslaken macht einen Fehler, indem sie den Vorschlag der UBV so einfach vom Tisch wischt. Die Wählergemeinschaft hatte die Idee, einige Städtebau-Projekte wegen der Corona-Krise vorläufig auszusetzen.

Die UBV hat aber nicht angeregt, kein Geld mehr auszugeben. Sie hat vorgeschlagen, noch mal darüber nachzudenken, für was. Da geht es um Prioritäten. Ist allein die Baubranche entscheidend, und dabei diese speziellen Vorhaben? Oder lässt sich die Wirtschaft auch anders voranbringen? Was die Fördermittel von Bund und Land angeht, auf die man verzichten würde: Für die gilt nun mal das gleiche. Ist, wenn man übers Land blickt, der Umbau der Althoffstraße wirklich ein Projekt, von dem Menschen anderswo sagen würden: „Na, das können wir verstehen, dass die in Dinslaken darauf jetzt nicht verzichten können“? Einfach an dem festzuhalten, was vor der Krise richtig war, kann unsolidarisch sein. Geld kann man nur einmal ausgeben, und nach Corona wird es an allen Ecken und Enden Bedarf geben.