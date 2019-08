Kommentar Unsere Woche : Ärger an der Neutor-Galerie – kluge Köpfe sorgen für leise Töne

Günter Braun, Andreas Schibisch und Helga Braun auf einem Balkon mit Blick aufs Parkhaus. Foto: Zehrfeld

Meinung Am Donnerstagvormittag war’s ziemlich leise auf den Parkdecks der Neutor-Galerie, des Einkaufszentrums in Dinslaken. Lady Gaga trällerte zwar „Paparazzi“ über das karge Betonpanorama. Aber: Sie tat das in wirklich dezenter Lautstärke.

Das Management der Neutor-Galerie bemüht sich deutlich, Zeichen zu setzten. Der neue Chef hat betont, dass er die Anwohner verstehe, die sich beschweren. Bewohner eines Hauses neben dem Galerie-Parkhaus fühlen sich nämlich empfindlich beeinträchtigt von der nächtlichen Beleuchtung der Parkplätze und der Dauerbeschallung mit Musik.

Indem sie das ernst nimmt, geht die Neutor-Galerie einen wichtigeren Schritt auf die Anwohner zu, als es ihr vielleicht selbst bewusst ist. Mitunter wollen Unternehmen lästige Bürger durch Ignorieren loswerden. Das Kalkül: Jede Nachgiebigkeit könnte die Widersacher zu weiteren Forderungen ermuntern. Je zermürbender die Auseinandersetzung ist, desto eher geben die Leute auf, weil sie das nicht aushalten. Seien sie nun im Recht oder nicht.

Die Neutor-Galerie tut gut daran, diesen Weg nicht zu beschreiten. Nicht nur aus Gründen des Anstands. Es wäre sehr gewagt, darauf zu spekulieren, dass eine Hausgemeinschaft so einfach aufgibt, noch bevor sich die oder der erste darin einen Anwalt genommen hat. Als nächstes sollte die Eigentümerin des Einkaufszentrums, die Baugesellschaft Hellmich, prüfen, welche technischen Lösungen es für eine eine bessere Abschirmung der Parkflächen gibt. Denn die Forderungen der Anwohner sind ohnehin nicht überzogen. Sollte der Streit jedoch eskalieren, geht es rasch nicht mehr allein um ihre Belange.

Wenn beispielsweise Lampen in der Nacht die Umgebung bestrahlen, dann hat das Auswirkungen: Irritationen der Tierwelt, nicht zuletzt der Insekten, Störung von Menschen in ihrem Biorhythmus, „Vernebelung“ des Sternenhimmels. Von Städten wird heute erwartet, dass sie die Beleuchtung des öffentlichen Raums gut planen. Da scheint es nicht sinnvoll, wenn Unternehmen Festbeleuchtung dazwischen setzen dürfen.

Es gibt auch Sicherheitsaspekte. So ist es vorgekommen, dass junge Leute von der Parketage aus über die Brüstung stiegen und auf den Mauersimsen herumkletterten. Die Nachbarn haben das fotografiert und sagen, es sei kein Einzelfall.

Eine Verblendung der Fassade – sofern technisch umsetzbar – würde das Licht dimmen. Dass Gaffer den Leuten in die Wohnungen schauen, wäre nebenbei unterbunden, und vor Kletterausflüge wäre eine Hürde gesetzt.

Was die Musikbeschallung betrifft: Sie soll für das Wohlbefinden der Kunden sorgen. Andererseits denkt sich wohl kaum jemand beim Parken: „Ach, was ist das unangenehm leise hier. Jetzt ein bisschen seichter Pop, sonst fahre ich wieder weg.“ Es ist auch schwer vorstellbar, dass der subtile Einfluss von Lady Gaga die Kauflust messbar steigert. Insofern können die Verantwortlichen die Musik wirklich abschalten – behelfsweise ganz leise halten – ohne sich allzu tief ins Fleisch zu schneiden.

Der Lohn könnte das Wohlwollen der Bürger in ihrer Nähe sein. Es gibt auch ohne Licht und Lady Gaga noch genug, womit diese sich arrangieren müssen: das Dröhnen der Klimaanlage, wenn es heiß ist, der gesamten Betrieb und Verkehr rund um den Betrieb. Aufgestachelte Nachbarn, die zu juristischen Schritten bereit sind und die schon aus Wut mit jeder Munition schießen werden, die sie finden können, kann sich niemand wünschen. Auch kein Einkaufszentrum.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.