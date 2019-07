Kommentar: Unsere Woche : Wie man aus einer Ratte einen Elefanten macht

Meinung In Kitas wird über jede Kleinigkeit informiert. Über Essen, Spiele, Aktivitäten und überspitzt gesagt vermutlich noch, wenn für die Anschaffung neuer Bauklötze eine alternative Holzsorte im Gespräch ist.

Das war in dieser Sache der große Fehler der Entscheidungsträger. Nicht obwohl, sondern gerade weil der Vorfall an sich wirklich keine Katastrophe ist.

Bekanntlich kommt eine Ratte selten allein. Was die Abwehr betrifft, haben die Verantwortlichen daher Ende Juni gründlich gehandelt: Den Kammerjäger auf die Jagd geschickt. Sträucher zurückgeschnitten, um keine Schlupfwinkel zu bieten. Ein Fall fürs Gesundheitsamt ist die Sache nicht, man hat dort aber Rücksprache gehalten. Einmal wurde in der Folge ein Giftköder angefressen, dann war Ruhe. Mit etwas Glück hat der erste Biss ins schmackhafte Gift der örtlichen Nagerpopulation ja schon den Garaus gemacht. Soweit: Alles kein Drama.

Nur, weil die ganze Sache den Eltern in voller Absicht verschwiegen wurde, sind jetzt die Emotionen hochgekocht, als sie ans Licht kam. Wenn Eltern über alles Mögliche unterrichtet werden, und so etwas wird ihnen vorenthalten, dann gehen natürlich alle Alarmglocken an.