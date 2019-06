Unsere Woche : Bei Bußgeldern das Augenmaß bewahren

Meinung Wie viel ist ein ausgespucktes Kaugummi wert? Ein ins Gebüsch gekickter Papp-Kaffeebecher? Oder ein lässig weggeschnippter Zigarettenstummel? 25 Euro, so wie bisher? Vielleicht doch 100 oder 250 Euro?

Denn ab welcher Summe denken sich die Kaugummikauer, Raucher und Kaffeetrinker wohl, dass ihnen der Spaß zu teuer wird und sie sich doch lieber einen Abfalleimer suchen? Die Antwort ist: Vermutlich wäre fast jede Summe geeignet. Die Leute haben nicht zu viel Geld. Sie glauben einfach, das, was sie da tun, sei nicht so schlimm.

Seinen Müll in die Gegend zu werfen, ist rücksichtsloses Verhalten, das der Allgemeinheit schadet. Ob Menschen sich in dieser Hinsicht richtig oder falsch benehmen, dafür ist weniger eine Strafe ausschlaggebend. Viel wichtiger ist es, mit wie viel „gesellschaftlicher Akzeptanz“ sie rechnen. Zigarettenkippen beispielsweise werden aus irgendeinem Grund sehr oft ohne jeden Anflug schlechten Gewissens in der Umgebung verteilt, von Raucherinnen und Rauchern quer durch alle Schichten und Altersklassen. Es kommt wohl eher selten vor, dass andere Leute sich davon auch nur irritiert zeigen.

Als die Politiker in Hünxe dafür votierten, die „höchstmöglichen Verwarnungsgelder“ zu verhängen, da war ihnen natürlich nicht klar, dass sie damit nach dem neuen Bußgeldkatalog bei 100.000 Euro liegen. Es ist aber auch schon der Grundgedanke falsch: Das Gesellschaftsbild, das dahinter steht, ist kein Gutes. Eine Gesellschaft, in der niemand es für okay hält, die Welt zuzumüllen, ist erstrebenswert. Eine Gesellschaft, die ihre Bürger bei Fehlverhalten blind mit den jeweils möglichst höchsten Strafen überzieht, aber nicht. Es gilt, das Augenmaß zu wahren, wenn man wirklich etwas Gutes erreichen will.